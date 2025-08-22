Lisätietoja CTI-rahakkeesta

CTI-rahakkeen hintatiedot

CTI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CTI-rahakkeen tokenomiikka

CTI-rahakkeen hintaennuste

ClinTex CTi-logo

ClinTex CTi – hinta (CTI)

Ei listattu

1CTI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00016453
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen ClinTex CTi (CTI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:28:25 (UTC+8)

ClinTex CTi (CTI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.390233
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

ClinTex CTi (CTI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CTI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.390233, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CTI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ClinTex CTi (CTI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.70K
--
$ 31.48K
83.29M
191,311,840.0
ClinTex CTi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.29M ja sen kokonaistarjonta on 191311840.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.48K.

ClinTex CTi (CTI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ClinTex CTi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ClinTex CTi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ClinTex CTi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ClinTex CTi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-9.64%
60 päivää$ 0-88.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on ClinTex CTi (CTI)

Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

ClinTex CTi (CTI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ClinTex CTi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ClinTex CTi (CTI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ClinTex CTi (CTI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ClinTex CTi-rahakkeelle.

Tarkista ClinTex CTi-rahakkeen hintaennuste nyt!

CTI paikallisiin valuuttoihin

ClinTex CTi (CTI) -rahakkeen tokenomiikka

ClinTex CTi (CTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CTI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ClinTex CTi (CTI)”

Paljonko ClinTex CTi (CTI) on arvoltaan tänään?
CTI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CTI-USD-parin nykyinen hinta?
CTI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ClinTex CTi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CTI markkina-arvo on $ 13.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.29M USD.
Mikä oli CTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CTI saavutti ATH-hinnaksi 0.390233 USD.
Mikä oli CTI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CTI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CTI-rahakkeen treidausvolyymi?
CTI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CTI tänä vuonna korkeammalle?
CTI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CTI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:28:25 (UTC+8)

ClinTex CTi (CTI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.