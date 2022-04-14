Clickme (CLICKME) -rahakkeen tokenomiikka
Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL.
This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction.
Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.
Tutustu Clickme (CLICKME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Clickme (CLICKME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Clickme (CLICKME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CLICKME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLICKME-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
