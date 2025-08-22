Lisätietoja CLH-rahakkeesta

ClearDAO-logo

ClearDAO – hinta (CLH)

Ei listattu

1CLH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014797
$0.00014797$0.00014797
-8.00%1D
USD
Reaaliaikainen ClearDAO (CLH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:53:41 (UTC+8)

ClearDAO (CLH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.748251
$ 0.748251$ 0.748251

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.68%

-8.08%

-5.20%

-5.20%

ClearDAO (CLH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CLH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.748251, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLH on muuttunut +0.68% viimeisen tunnin aikana, -8.08% 24 tunnin aikana ja -5.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ClearDAO (CLH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 78.65K
$ 78.65K$ 78.65K

--
----

$ 92.53K
$ 92.53K$ 92.53K

531.55M
531.55M 531.55M

625,357,143.0
625,357,143.0 625,357,143.0

ClearDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 78.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CLH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 531.55M ja sen kokonaistarjonta on 625357143.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.53K.

ClearDAO (CLH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ClearDAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ClearDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ClearDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ClearDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.08%
30 päivää$ 0-27.95%
60 päivää$ 0-36.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on ClearDAO (CLH)

ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.

ClearDAO (CLH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ClearDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ClearDAO (CLH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ClearDAO (CLH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ClearDAO-rahakkeelle.

Tarkista ClearDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

CLH paikallisiin valuuttoihin

ClearDAO (CLH) -rahakkeen tokenomiikka

ClearDAO (CLH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ClearDAO (CLH)”

Paljonko ClearDAO (CLH) on arvoltaan tänään?
CLH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLH-USD-parin nykyinen hinta?
CLH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ClearDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLH markkina-arvo on $ 78.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 531.55M USD.
Mikä oli CLH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLH saavutti ATH-hinnaksi 0.748251 USD.
Mikä oli CLH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0 USD.
Mikä on CLH-rahakkeen treidausvolyymi?
CLH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CLH tänä vuonna korkeammalle?
CLH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:53:41 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.