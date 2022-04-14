Claude 2 (CLAUDE 2) -rahakkeen tokenomiikka
Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting.
Claude 2 (CLAUDE 2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Claude 2 (CLAUDE 2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Claude 2 (CLAUDE 2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Claude 2 (CLAUDE 2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CLAUDE 2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLAUDE 2-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CLAUDE 2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLAUDE 2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CLAUDE 2-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CLAUDE 2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CLAUDE 2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
