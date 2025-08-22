Lisätietoja CVC-rahakkeesta

CVC-rahakkeen hintatiedot

CVC-rahakkeen valkoinen paperi

CVC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CVC-rahakkeen tokenomiikka

CVC-rahakkeen hintaennuste

Civic – hinta (CVC)

1CVC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.091075
$0.091075$0.091075
-2.40%1D
Reaaliaikainen Civic (CVC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:29 (UTC+8)

Civic (CVC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.090415
$ 0.090415$ 0.090415
24 h:n matalin
$ 0.093339
$ 0.093339$ 0.093339
24 h:n korkein

$ 0.090415
$ 0.090415$ 0.090415

$ 0.093339
$ 0.093339$ 0.093339

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.01102541
$ 0.01102541$ 0.01102541

-0.57%

-2.46%

-3.73%

-3.73%

Civic (CVC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.091039. Viimeisen 24 tunnin aikana CVC on vaihdellut alimmillaan $ 0.090415 ja korkeimmillaan $ 0.093339 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CVC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.35, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01102541.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CVC on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -2.46% 24 tunnin aikana ja -3.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Civic (CVC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 73.10M
$ 73.10M$ 73.10M

--
----

$ 91.15M
$ 91.15M$ 91.15M

802.00M
802.00M 802.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Civic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 73.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CVC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 802.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.15M.

Civic (CVC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Civic – USD -hinta muuttui $ -0.00229962280453089.
Viimeisten 30 päivän aikana Civic – USD -hinnan muutos oli $ -0.0173460248.
Viimeisten 60 päivän aikana Civic – USD -hinnan muutos oli $ +0.0073588371.
Viimeisten 90 päivän aikana Civic – USD -hinnan muutos oli $ -0.0586735640038684.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00229962280453089-2.46%
30 päivää$ -0.0173460248-19.05%
60 päivää$ +0.0073588371+8.08%
90 päivää$ -0.0586735640038684-39.19%

Mikä on Civic (CVC)

Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic  Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Civic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Civic (CVC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Civic (CVC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Civic-rahakkeelle.

Tarkista Civic-rahakkeen hintaennuste nyt!

CVC paikallisiin valuuttoihin

Civic (CVC) -rahakkeen tokenomiikka

Civic (CVC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CVC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Civic (CVC)”

Paljonko Civic (CVC) on arvoltaan tänään?
CVC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.091039 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CVC-USD-parin nykyinen hinta?
CVC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.091039. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Civic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CVC markkina-arvo on $ 73.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CVC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CVC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 802.00M USD.
Mikä oli CVC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CVC saavutti ATH-hinnaksi 1.35 USD.
Mikä oli CVC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CVC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01102541 USD.
Mikä on CVC-rahakkeen treidausvolyymi?
CVC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CVC tänä vuonna korkeammalle?
CVC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CVC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:29 (UTC+8)

