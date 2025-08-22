Lisätietoja 0NE-rahakkeesta

Civfund Stone – hinta (0NE)

Ei listattu

0NE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.00%1D
Reaaliaikainen Civfund Stone (0NE) -hintakaavio
Civfund Stone (0NE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.75%

-1.06%

-7.97%

-7.97%

Civfund Stone (0NE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 0NE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 0NE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 0NE on muuttunut -0.75% viimeisen tunnin aikana, -1.06% 24 tunnin aikana ja -7.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Civfund Stone (0NE) -rahakkeen markkinatiedot

Civfund Stone-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 111.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 0NE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 977.21T ja sen kokonaistarjonta on 977213217863326.9. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 111.01K.

Civfund Stone (0NE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Civfund Stone – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Civfund Stone – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Civfund Stone – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Civfund Stone – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.06%
30 päivää$ 0+15.21%
60 päivää$ 0+75.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on Civfund Stone (0NE)

Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.

Civfund Stone (0NE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Civfund Stone-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Civfund Stone (0NE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Civfund Stone (0NE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Civfund Stone-rahakkeelle.

Tarkista Civfund Stone-rahakkeen hintaennuste nyt!

0NE paikallisiin valuuttoihin

Civfund Stone (0NE) -rahakkeen tokenomiikka

Civfund Stone (0NE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 0NE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Civfund Stone (0NE)”

Paljonko Civfund Stone (0NE) on arvoltaan tänään?
0NE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 0NE-USD-parin nykyinen hinta?
0NE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Civfund Stone-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 0NE markkina-arvo on $ 111.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 0NE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
0NE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 977.21T USD.
Mikä oli 0NE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
0NE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli 0NE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
0NE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 0NE-rahakkeen treidausvolyymi?
0NE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 0NE tänä vuonna korkeammalle?
0NE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 0NE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Civfund Stone (0NE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

