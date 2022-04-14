CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen tokenomiikka
CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen tiedot
CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.
CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KNIGHT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KNIGHT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.