Lisätietoja KNIGHT-rahakkeesta

KNIGHT-rahakkeen hintatiedot

KNIGHT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KNIGHT-rahakkeen tokenomiikka

KNIGHT-rahakkeen hintaennuste

CitaDAO – hinta (KNIGHT)

1KNIGHT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00142988
$0.00142988$0.00142988
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen CitaDAO (KNIGHT) -hintakaavio
CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07789
$ 0.07789$ 0.07789

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.03%

-13.03%

CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00142988. Viimeisen 24 tunnin aikana KNIGHT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07789, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNIGHT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -13.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

--
----

$ 14.30M
$ 14.30M$ 14.30M

1.46B
1.46B 1.46B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

CitaDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.46B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.30M.

CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CitaDAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CitaDAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001690973.
Viimeisten 60 päivän aikana CitaDAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007309589.
Viimeisten 90 päivän aikana CitaDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0001690973-11.82%
60 päivää$ +0.0007309589+51.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on CitaDAO (KNIGHT)

CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CitaDAO (KNIGHT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CitaDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CitaDAO (KNIGHT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CitaDAO (KNIGHT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CitaDAO-rahakkeelle.

Tarkista CitaDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

KNIGHT paikallisiin valuuttoihin

CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen tokenomiikka

CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNIGHT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CitaDAO (KNIGHT)”

Paljonko CitaDAO (KNIGHT) on arvoltaan tänään?
KNIGHT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00142988 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNIGHT-USD-parin nykyinen hinta?
KNIGHT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00142988. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CitaDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNIGHT markkina-arvo on $ 2.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.46B USD.
Mikä oli KNIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNIGHT saavutti ATH-hinnaksi 0.07789 USD.
Mikä oli KNIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNIGHT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KNIGHT-rahakkeen treidausvolyymi?
KNIGHT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KNIGHT tänä vuonna korkeammalle?
KNIGHT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNIGHT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:59:40 (UTC+8)

