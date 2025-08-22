CitaDAO – hinta (KNIGHT)
CitaDAO (KNIGHT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00142988. Viimeisen 24 tunnin aikana KNIGHT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07789, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KNIGHT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -13.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CitaDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.46B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.30M.
Tämän päivän aikana CitaDAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CitaDAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001690973.
Viimeisten 60 päivän aikana CitaDAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007309589.
Viimeisten 90 päivän aikana CitaDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0001690973
|-11.82%
|60 päivää
|$ +0.0007309589
|+51.12%
|90 päivää
|$ 0
|--
CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.
