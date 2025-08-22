Lisätietoja COVAL-rahakkeesta

COVAL-rahakkeen hintatiedot

COVAL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COVAL-rahakkeen tokenomiikka

COVAL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Circuits of Value-logo

Circuits of Value – hinta (COVAL)

Ei listattu

1COVAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00075778
$0.00075778$0.00075778
+7.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Circuits of Value (COVAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:59:32 (UTC+8)

Circuits of Value (COVAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.250821
$ 0.250821$ 0.250821

$ 0
$ 0$ 0

+1.72%

+7.53%

+4.78%

+4.78%

Circuits of Value (COVAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COVAL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COVAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.250821, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COVAL on muuttunut +1.72% viimeisen tunnin aikana, +7.53% 24 tunnin aikana ja +4.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Circuits of Value (COVAL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

1.78B
1.78B 1.78B

1,784,838,483.907064
1,784,838,483.907064 1,784,838,483.907064

Circuits of Value-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COVAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.78B ja sen kokonaistarjonta on 1784838483.907064. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.35M.

Circuits of Value (COVAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Circuits of Value – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Circuits of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Circuits of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Circuits of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.53%
30 päivää$ 0-8.71%
60 päivää$ 0-8.67%
90 päivää$ 0--

Mikä on Circuits of Value (COVAL)

Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Circuits of Value (COVAL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Circuits of Value-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Circuits of Value (COVAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Circuits of Value (COVAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Circuits of Value-rahakkeelle.

Tarkista Circuits of Value-rahakkeen hintaennuste nyt!

COVAL paikallisiin valuuttoihin

Circuits of Value (COVAL) -rahakkeen tokenomiikka

Circuits of Value (COVAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COVAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Circuits of Value (COVAL)”

Paljonko Circuits of Value (COVAL) on arvoltaan tänään?
COVAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COVAL-USD-parin nykyinen hinta?
COVAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Circuits of Value-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COVAL markkina-arvo on $ 1.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COVAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COVAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.78B USD.
Mikä oli COVAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COVAL saavutti ATH-hinnaksi 0.250821 USD.
Mikä oli COVAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COVAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COVAL-rahakkeen treidausvolyymi?
COVAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COVAL tänä vuonna korkeammalle?
COVAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COVAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:59:32 (UTC+8)

Circuits of Value (COVAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.