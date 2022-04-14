CipherAI (CIPHER) -rahakkeen tokenomiikka
CipherAI (CIPHER) -rahakkeen tiedot
Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.
CipherAI (CIPHER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CipherAI (CIPHER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CipherAI (CIPHER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CipherAI (CIPHER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CIPHER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CIPHER-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CIPHER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CIPHER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CIPHER-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CIPHER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CIPHER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.