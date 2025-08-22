Lisätietoja SN64-rahakkeesta

SN64-rahakkeen hintatiedot

SN64-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SN64-rahakkeen tokenomiikka

SN64-rahakkeen hintaennuste

Chutes – hinta (SN64)

Ei listattu

1SN64 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$36.55
$36.55$36.55
-6.20%1D
Reaaliaikainen Chutes (SN64) -hintakaavio
Chutes (SN64) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 36.05
$ 36.05$ 36.05
24 h:n matalin
$ 38.97
$ 38.97$ 38.97
24 h:n korkein

$ 36.05
$ 36.05$ 36.05

$ 38.97
$ 38.97$ 38.97

$ 104.42
$ 104.42$ 104.42

$ 36.05
$ 36.05$ 36.05

-0.63%

-6.21%

-20.82%

-20.82%

Chutes (SN64) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $36.55. Viimeisen 24 tunnin aikana SN64 on vaihdellut alimmillaan $ 36.05 ja korkeimmillaan $ 38.97 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SN64-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 104.42, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 36.05.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SN64 on muuttunut -0.63% viimeisen tunnin aikana, -6.21% 24 tunnin aikana ja -20.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chutes (SN64) -rahakkeen markkinatiedot

$ 83.93M
$ 83.93M$ 83.93M

--
----

$ 83.93M
$ 83.93M$ 83.93M

2.30M
2.30M 2.30M

2,298,720.890885591
2,298,720.890885591 2,298,720.890885591

Chutes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SN64-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.30M ja sen kokonaistarjonta on 2298720.890885591. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.93M.

Chutes (SN64) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chutes – USD -hinta muuttui $ -2.42297237794825.
Viimeisten 30 päivän aikana Chutes – USD -hinnan muutos oli $ -17.0596138150.
Viimeisten 60 päivän aikana Chutes – USD -hinnan muutos oli $ -13.7484250450.
Viimeisten 90 päivän aikana Chutes – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -2.42297237794825-6.21%
30 päivää$ -17.0596138150-46.67%
60 päivää$ -13.7484250450-37.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chutes (SN64)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chutes (SN64) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chutes-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chutes (SN64) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chutes (SN64) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chutes-rahakkeelle.

Tarkista Chutes-rahakkeen hintaennuste nyt!

SN64 paikallisiin valuuttoihin

Chutes (SN64) -rahakkeen tokenomiikka

Chutes (SN64) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SN64-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Chutes (SN64)"

Paljonko Chutes (SN64) on arvoltaan tänään?
SN64-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 36.55 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SN64-USD-parin nykyinen hinta?
SN64 -USD-parin nykyinen hinta on $ 36.55. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chutes-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SN64 markkina-arvo on $ 83.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SN64-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SN64-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.30M USD.
Mikä oli SN64-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SN64 saavutti ATH-hinnaksi 104.42 USD.
Mikä oli SN64-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SN64-rahakkeen ATL-hinta oli 36.05 USD.
Mikä on SN64-rahakkeen treidausvolyymi?
SN64-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SN64 tänä vuonna korkeammalle?
SN64 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SN64-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
