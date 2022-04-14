Chumbi Valley (CHMB) -rahakkeen tokenomiikka
Chumbi Valley (CHMB) -rahakkeen tiedot
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli.
Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
Chumbi Valley (CHMB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Chumbi Valley (CHMB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.
Chumbi Valley (CHMB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Chumbi Valley (CHMB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CHMB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHMB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CHMB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHMB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CHMB-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CHMB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHMB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.