Lisätietoja CHUD-rahakkeesta

CHUD-rahakkeen hintatiedot

CHUD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHUD-rahakkeen tokenomiikka

CHUD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Chudjak-logo

Chudjak – hinta (CHUD)

Ei listattu

1CHUD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00386856
$0.00386856$0.00386856
+2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Chudjak (CHUD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:45:07 (UTC+8)

Chudjak (CHUD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00365372
$ 0.00365372$ 0.00365372
24 h:n matalin
$ 0.00403241
$ 0.00403241$ 0.00403241
24 h:n korkein

$ 0.00365372
$ 0.00365372$ 0.00365372

$ 0.00403241
$ 0.00403241$ 0.00403241

$ 0.03484076
$ 0.03484076$ 0.03484076

$ 0.0011374
$ 0.0011374$ 0.0011374

-0.16%

+2.43%

-16.22%

-16.22%

Chudjak (CHUD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00386856. Viimeisen 24 tunnin aikana CHUD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00365372 ja korkeimmillaan $ 0.00403241 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03484076, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0011374.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHUD on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, +2.43% 24 tunnin aikana ja -16.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chudjak (CHUD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

--
----

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

926.93M
926.93M 926.93M

926,934,675.1
926,934,675.1 926,934,675.1

Chudjak-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 926.93M ja sen kokonaistarjonta on 926934675.1. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.58M.

Chudjak (CHUD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chudjak – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chudjak – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012872118.
Viimeisten 60 päivän aikana Chudjak – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003175623.
Viimeisten 90 päivän aikana Chudjak – USD -hinnan muutos oli $ +0.001697840861060864.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.43%
30 päivää$ -0.0012872118-33.27%
60 päivää$ +0.0003175623+8.21%
90 päivää$ +0.001697840861060864+78.22%

Mikä on Chudjak (CHUD)

Billions Must Buy

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chudjak (CHUD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chudjak-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chudjak (CHUD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chudjak (CHUD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chudjak-rahakkeelle.

Tarkista Chudjak-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHUD paikallisiin valuuttoihin

Chudjak (CHUD) -rahakkeen tokenomiikka

Chudjak (CHUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHUD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chudjak (CHUD)”

Paljonko Chudjak (CHUD) on arvoltaan tänään?
CHUD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00386856 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHUD-USD-parin nykyinen hinta?
CHUD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00386856. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chudjak-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHUD markkina-arvo on $ 3.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 926.93M USD.
Mikä oli CHUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHUD saavutti ATH-hinnaksi 0.03484076 USD.
Mikä oli CHUD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHUD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0011374 USD.
Mikä on CHUD-rahakkeen treidausvolyymi?
CHUD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHUD tänä vuonna korkeammalle?
CHUD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHUD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:45:07 (UTC+8)

Chudjak (CHUD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.