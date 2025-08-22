Lisätietoja CHUANPU-rahakkeesta

CHUANPU-rahakkeen hintatiedot

CHUANPU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHUANPU-rahakkeen tokenomiikka

CHUANPU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Chuan Pu-logo

Chuan Pu – hinta (CHUANPU)

Ei listattu

1CHUANPU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Chuan Pu (CHUANPU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:27:37 (UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01890464
$ 0.01890464$ 0.01890464

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-2.22%

-23.66%

-23.66%

Chuan Pu (CHUANPU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHUANPU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHUANPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01890464, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHUANPU on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -2.22% 24 tunnin aikana ja -23.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chuan Pu (CHUANPU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

--
----

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

980.00M
980.00M 980.00M

979,999,884.63
979,999,884.63 979,999,884.63

Chuan Pu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHUANPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.00M ja sen kokonaistarjonta on 979999884.63. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.38K.

Chuan Pu (CHUANPU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chuan Pu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chuan Pu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Chuan Pu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Chuan Pu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.22%
30 päivää$ 0-19.98%
60 päivää$ 0-6.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chuan Pu (CHUANPU)

Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chuan Pu (CHUANPU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chuan Pu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chuan Pu (CHUANPU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chuan Pu (CHUANPU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chuan Pu-rahakkeelle.

Tarkista Chuan Pu-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHUANPU paikallisiin valuuttoihin

Chuan Pu (CHUANPU) -rahakkeen tokenomiikka

Chuan Pu (CHUANPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHUANPU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chuan Pu (CHUANPU)”

Paljonko Chuan Pu (CHUANPU) on arvoltaan tänään?
CHUANPU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHUANPU-USD-parin nykyinen hinta?
CHUANPU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chuan Pu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHUANPU markkina-arvo on $ 55.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHUANPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHUANPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.00M USD.
Mikä oli CHUANPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHUANPU saavutti ATH-hinnaksi 0.01890464 USD.
Mikä oli CHUANPU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHUANPU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHUANPU-rahakkeen treidausvolyymi?
CHUANPU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHUANPU tänä vuonna korkeammalle?
CHUANPU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHUANPU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:27:37 (UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.