Chronicle – hinta (XNL)

Ei listattu

1XNL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00202541
$0.00202541
-0.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Chronicle (XNL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:27:28 (UTC+8)

Chronicle (XNL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00201778
$ 0.00201778
24 h:n matalin
$ 0.00203832
$ 0.00203832
24 h:n korkein

$ 0.00201778
$ 0.00201778

$ 0.00203832
$ 0.00203832

$ 1.5
$ 1.5

$ 0
$ 0

0.00%

-0.51%

+22.78%

+22.78%

Chronicle (XNL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00202541. Viimeisen 24 tunnin aikana XNL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00201778 ja korkeimmillaan $ 0.00203832 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XNL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.5, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XNL on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja +22.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chronicle (XNL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 97.30K
$ 97.30K

--
--

$ 202.54K
$ 202.54K

48.04M
48.04M

100,000,000.0
100,000,000.0

Chronicle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 97.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XNL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.04M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 202.54K.

Chronicle (XNL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chronicle – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chronicle – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010206016.
Viimeisten 60 päivän aikana Chronicle – USD -hinnan muutos oli $ +0.0020619165.
Viimeisten 90 päivän aikana Chronicle – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.51%
30 päivää$ +0.0010206016+50.39%
60 päivää$ +0.0020619165+101.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chronicle (XNL)

A platform for officially licensed digital collectables and NFTs

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chronicle (XNL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chronicle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chronicle (XNL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chronicle (XNL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chronicle-rahakkeelle.

Tarkista Chronicle-rahakkeen hintaennuste nyt!

XNL paikallisiin valuuttoihin

Chronicle (XNL) -rahakkeen tokenomiikka

Chronicle (XNL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XNL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chronicle (XNL)”

Paljonko Chronicle (XNL) on arvoltaan tänään?
XNL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00202541 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XNL-USD-parin nykyinen hinta?
XNL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00202541. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chronicle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XNL markkina-arvo on $ 97.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XNL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XNL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.04M USD.
Mikä oli XNL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XNL saavutti ATH-hinnaksi 1.5 USD.
Mikä oli XNL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XNL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XNL-rahakkeen treidausvolyymi?
XNL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XNL tänä vuonna korkeammalle?
XNL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XNL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Chronicle (XNL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

