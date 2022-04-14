Christianity Coin (CHRIST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Christianity Coin (CHRIST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Christianity Coin (CHRIST) -rahakkeen tiedot

We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm.

Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity.

The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi

This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ

https://app.endaoment.org/christianitycoin

Virallinen verkkosivusto:
https://christianitysol.netlify.app/

Christianity Coin (CHRIST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Christianity Coin (CHRIST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 36.22K
Kokonaistarjonta:
$ 999.87M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.87M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 36.22K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00155678
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Christianity Coin (CHRIST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Christianity Coin (CHRIST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHRIST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHRIST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHRIST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHRIST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CHRIST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHRIST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHRIST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.