Lisätietoja CIK-rahakkeesta

CIK-rahakkeen hintatiedot

CIK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CIK-rahakkeen tokenomiikka

CIK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Christ Is King-logo

Christ Is King – hinta (CIK)

Ei listattu

1CIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Christ Is King (CIK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:14 (UTC+8)

Christ Is King (CIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+8.53%

+35.62%

+35.62%

Christ Is King (CIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CIK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CIK on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, +8.53% 24 tunnin aikana ja +35.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Christ Is King (CIK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.02M
$ 13.02M$ 13.02M

--
----

$ 13.02M
$ 13.02M$ 13.02M

777.00B
777.00B 777.00B

777,000,000,000.0
777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

Christ Is King-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 777.00B ja sen kokonaistarjonta on 777000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.02M.

Christ Is King (CIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Christ Is King – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Christ Is King – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Christ Is King – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Christ Is King – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.53%
30 päivää$ 0+133.49%
60 päivää$ 0+15.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Christ Is King (CIK)

$CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Christ Is King (CIK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Christ Is King-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Christ Is King (CIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Christ Is King (CIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Christ Is King-rahakkeelle.

Tarkista Christ Is King-rahakkeen hintaennuste nyt!

CIK paikallisiin valuuttoihin

Christ Is King (CIK) -rahakkeen tokenomiikka

Christ Is King (CIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Christ Is King (CIK)”

Paljonko Christ Is King (CIK) on arvoltaan tänään?
CIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CIK-USD-parin nykyinen hinta?
CIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Christ Is King-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CIK markkina-arvo on $ 13.02M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 777.00B USD.
Mikä oli CIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CIK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CIK-rahakkeen treidausvolyymi?
CIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CIK tänä vuonna korkeammalle?
CIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:14 (UTC+8)

Christ Is King (CIK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.