Lisätietoja CHONK-rahakkeesta

CHONK-rahakkeen hintatiedot

CHONK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHONK-rahakkeen tokenomiikka

CHONK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CHONK-logo

CHONK – hinta (CHONK)

Ei listattu

1CHONK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CHONK (CHONK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:43:32 (UTC+8)

CHONK (CHONK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00672042
$ 0.00672042$ 0.00672042

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

CHONK (CHONK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHONK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHONK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00672042, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHONK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CHONK (CHONK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.75K
$ 18.75K$ 18.75K

--
----

$ 18.75K
$ 18.75K$ 18.75K

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,004.524252
999,979,004.524252 999,979,004.524252

CHONK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHONK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999979004.524252. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.75K.

CHONK (CHONK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CHONK – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CHONK – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CHONK – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CHONK – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-23.09%
60 päivää$ 0-22.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on CHONK (CHONK)

pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CHONK (CHONK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CHONK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CHONK (CHONK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CHONK (CHONK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CHONK-rahakkeelle.

Tarkista CHONK-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHONK paikallisiin valuuttoihin

CHONK (CHONK) -rahakkeen tokenomiikka

CHONK (CHONK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHONK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CHONK (CHONK)”

Paljonko CHONK (CHONK) on arvoltaan tänään?
CHONK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHONK-USD-parin nykyinen hinta?
CHONK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CHONK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHONK markkina-arvo on $ 18.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHONK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHONK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli CHONK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHONK saavutti ATH-hinnaksi 0.00672042 USD.
Mikä oli CHONK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHONK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHONK-rahakkeen treidausvolyymi?
CHONK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHONK tänä vuonna korkeammalle?
CHONK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHONK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:43:32 (UTC+8)

CHONK (CHONK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.