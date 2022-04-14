Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tokenomiikka

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Choctopus (CHOCTOPUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tiedot

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://choctopus.io
Valkoinen paperi:
https://choctopus.io/whitepaper/

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 122.53K
Kokonaistarjonta:
$ 984.71M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 700.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 172.36K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00540528
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00017504
Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHOCTOPUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHOCTOPUS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHOCTOPUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHOCTOPUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CHOCTOPUS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHOCTOPUS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHOCTOPUS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.