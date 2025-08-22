Lisätietoja CHOCCY-rahakkeesta

CHOCCY-rahakkeen hintatiedot

CHOCCY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHOCCY-rahakkeen tokenomiikka

CHOCCY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Choccy Milk Cat-logo

Choccy Milk Cat – hinta (CHOCCY)

Ei listattu

1CHOCCY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Choccy Milk Cat (CHOCCY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:27:07 (UTC+8)

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00661201
$ 0.00661201$ 0.00661201

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-2.47%

-9.03%

-9.03%

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHOCCY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHOCCY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00661201, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHOCCY on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -2.47% 24 tunnin aikana ja -9.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 47.30K
$ 47.30K$ 47.30K

--
----

$ 47.30K
$ 47.30K$ 47.30K

999.66M
999.66M 999.66M

999,663,766.110036
999,663,766.110036 999,663,766.110036

Choccy Milk Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHOCCY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.66M ja sen kokonaistarjonta on 999663766.110036. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.30K.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Choccy Milk Cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Choccy Milk Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Choccy Milk Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Choccy Milk Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.47%
30 päivää$ 0-0.40%
60 päivää$ 0+22.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Choccy Milk Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Choccy Milk Cat (CHOCCY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Choccy Milk Cat (CHOCCY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Choccy Milk Cat-rahakkeelle.

Tarkista Choccy Milk Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHOCCY paikallisiin valuuttoihin

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -rahakkeen tokenomiikka

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHOCCY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Choccy Milk Cat (CHOCCY)”

Paljonko Choccy Milk Cat (CHOCCY) on arvoltaan tänään?
CHOCCY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHOCCY-USD-parin nykyinen hinta?
CHOCCY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Choccy Milk Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHOCCY markkina-arvo on $ 47.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHOCCY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHOCCY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.66M USD.
Mikä oli CHOCCY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHOCCY saavutti ATH-hinnaksi 0.00661201 USD.
Mikä oli CHOCCY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHOCCY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHOCCY-rahakkeen treidausvolyymi?
CHOCCY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHOCCY tänä vuonna korkeammalle?
CHOCCY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHOCCY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:27:07 (UTC+8)

Choccy Milk Cat (CHOCCY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.