Chinese Doge Wow-logo

Chinese Doge Wow – hinta (CHIDO)

Ei listattu

1CHIDO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0014385
$0.0014385$0.0014385
-1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Chinese Doge Wow (CHIDO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:59:10 (UTC+8)

Chinese Doge Wow (CHIDO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00142087
$ 0.00142087$ 0.00142087
24 h:n matalin
$ 0.0014628
$ 0.0014628$ 0.0014628
24 h:n korkein

$ 0.00142087
$ 0.00142087$ 0.00142087

$ 0.0014628
$ 0.0014628$ 0.0014628

$ 0.0187939
$ 0.0187939$ 0.0187939

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-1.04%

-11.97%

-11.97%

Chinese Doge Wow (CHIDO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0014385. Viimeisen 24 tunnin aikana CHIDO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00142087 ja korkeimmillaan $ 0.0014628 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHIDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0187939, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHIDO on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, -1.04% 24 tunnin aikana ja -11.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chinese Doge Wow (CHIDO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

951.48M
951.48M 951.48M

951,479,146.5717978
951,479,146.5717978 951,479,146.5717978

Chinese Doge Wow-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHIDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 951.48M ja sen kokonaistarjonta on 951479146.5717978. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.37M.

Chinese Doge Wow (CHIDO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chinese Doge Wow – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chinese Doge Wow – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004799092.
Viimeisten 60 päivän aikana Chinese Doge Wow – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006027427.
Viimeisten 90 päivän aikana Chinese Doge Wow – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002219544143026365.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.04%
30 päivää$ -0.0004799092-33.36%
60 päivää$ +0.0006027427+41.90%
90 päivää$ -0.0002219544143026365-13.36%

Mikä on Chinese Doge Wow (CHIDO)

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

Chinese Doge Wow (CHIDO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chinese Doge Wow-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chinese Doge Wow (CHIDO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chinese Doge Wow (CHIDO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chinese Doge Wow-rahakkeelle.

Tarkista Chinese Doge Wow-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHIDO paikallisiin valuuttoihin

Chinese Doge Wow (CHIDO) -rahakkeen tokenomiikka

Chinese Doge Wow (CHIDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHIDO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chinese Doge Wow (CHIDO)”

Paljonko Chinese Doge Wow (CHIDO) on arvoltaan tänään?
CHIDO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0014385 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHIDO-USD-parin nykyinen hinta?
CHIDO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0014385. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chinese Doge Wow-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHIDO markkina-arvo on $ 1.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHIDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHIDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 951.48M USD.
Mikä oli CHIDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHIDO saavutti ATH-hinnaksi 0.0187939 USD.
Mikä oli CHIDO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHIDO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHIDO-rahakkeen treidausvolyymi?
CHIDO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHIDO tänä vuonna korkeammalle?
CHIDO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHIDO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:59:10 (UTC+8)

