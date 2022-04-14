CHILLA (CHILLA) -rahakkeen tokenomiikka
Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance.
Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth.
CHILLA (CHILLA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CHILLA (CHILLA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CHILLA (CHILLA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CHILLA (CHILLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CHILLA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHILLA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CHILLA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHILLA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CHILLA-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.