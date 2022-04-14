Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) -rahakkeen tokenomiikka
Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility.
But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme.
Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CHIKUN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHIKUN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CHIKUN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHIKUN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CHIKUN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CHIKUN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHIKUN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.