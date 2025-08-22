Lisätietoja NIB-rahakkeesta

NIB-rahakkeen hintatiedot

NIB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NIB-rahakkeen tokenomiikka

NIB-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

chick-logo

chick – hinta (NIB)

Ei listattu

1NIB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen chick (NIB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:07:16 (UTC+8)

chick (NIB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.86%

-2.86%

chick (NIB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NIB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NIB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

chick (NIB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.03K
$ 16.03K$ 16.03K

--
----

$ 16.03K
$ 16.03K$ 16.03K

999.78M
999.78M 999.78M

999,780,982.73
999,780,982.73 999,780,982.73

chick-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.78M ja sen kokonaistarjonta on 999780982.73. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.03K.

chick (NIB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana chick – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-7.43%
60 päivää$ 0+37.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on chick (NIB)

The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

chick (NIB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

chick-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon chick (NIB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko chick (NIB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita chick-rahakkeelle.

Tarkista chick-rahakkeen hintaennuste nyt!

NIB paikallisiin valuuttoihin

chick (NIB) -rahakkeen tokenomiikka

chick (NIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NIB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”chick (NIB)”

Paljonko chick (NIB) on arvoltaan tänään?
NIB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NIB-USD-parin nykyinen hinta?
NIB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on chick-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NIB markkina-arvo on $ 16.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.78M USD.
Mikä oli NIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NIB saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NIB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NIB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NIB-rahakkeen treidausvolyymi?
NIB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NIB tänä vuonna korkeammalle?
NIB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NIB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:07:16 (UTC+8)

chick (NIB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.