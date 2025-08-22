Lisätietoja CHIB-rahakkeesta

CHIB-rahakkeen hintatiedot

CHIB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHIB-rahakkeen tokenomiikka

CHIB-rahakkeen hintaennuste

Chiba Wan-logo

Chiba Wan – hinta (CHIB)

Ei listattu

1CHIB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.40%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Chiba Wan (CHIB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:26:42 (UTC+8)

Chiba Wan (CHIB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002276
$ 0.00002276$ 0.00002276

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-4.45%

-11.30%

-11.30%

Chiba Wan (CHIB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHIB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00002276, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHIB on muuttunut -0.73% viimeisen tunnin aikana, -4.45% 24 tunnin aikana ja -11.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chiba Wan (CHIB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 130.05K
$ 130.05K$ 130.05K

--
----

$ 130.05K
$ 130.05K$ 130.05K

200.00B
200.00B 200.00B

200,000,000,000.0
200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Chiba Wan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 130.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.00B ja sen kokonaistarjonta on 200000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 130.05K.

Chiba Wan (CHIB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chiba Wan – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chiba Wan – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Chiba Wan – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Chiba Wan – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.45%
30 päivää$ 0+5.72%
60 päivää$ 0+78.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chiba Wan (CHIB)

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chiba Wan (CHIB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chiba Wan-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chiba Wan (CHIB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chiba Wan (CHIB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chiba Wan-rahakkeelle.

Tarkista Chiba Wan-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHIB paikallisiin valuuttoihin

Chiba Wan (CHIB) -rahakkeen tokenomiikka

Chiba Wan (CHIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHIB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chiba Wan (CHIB)”

Paljonko Chiba Wan (CHIB) on arvoltaan tänään?
CHIB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHIB-USD-parin nykyinen hinta?
CHIB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chiba Wan-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHIB markkina-arvo on $ 130.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.00B USD.
Mikä oli CHIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHIB saavutti ATH-hinnaksi 0.00002276 USD.
Mikä oli CHIB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHIB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHIB-rahakkeen treidausvolyymi?
CHIB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHIB tänä vuonna korkeammalle?
CHIB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHIB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Chiba Wan (CHIB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

