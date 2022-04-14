Chi Protocol (CHI) -rahakkeen tokenomiikka

Chi Protocol (CHI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Chi Protocol (CHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Chi Protocol (CHI) -rahakkeen tiedot

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

Virallinen verkkosivusto:
https://chiprotocol.io/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs

Chi Protocol (CHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Chi Protocol (CHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 20.16K
Kokonaistarjonta:
$ 206.36M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 111.17M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 37.42K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.108157
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00018131
Chi Protocol (CHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Chi Protocol (CHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CHI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.