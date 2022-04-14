Chester ($CHESTER) -rahakkeen tokenomiikka

Chester ($CHESTER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Chester ($CHESTER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Chester ($CHESTER) -rahakkeen tiedot

$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog.

Chester is Luca's current dog and beloved companion.

Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain.

This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract.

This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.

https://chesterabstract.xyz/

Chester ($CHESTER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Chester ($CHESTER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 161.16K
$ 161.16K$ 161.16K
Kokonaistarjonta:
$ 990.46M
$ 990.46M$ 990.46M
Kierrossa oleva tarjonta: $ 973.62M
$ 973.62M
$ 973.62M$ 973.62M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 163.95K
$ 163.95K
$ 163.95K$ 163.95K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00132417
$ 0.00132417$ 0.00132417
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00011003
$ 0.00011003$ 0.00011003
Nykyinen hinta:
$ 0.00016564
$ 0.00016564$ 0.00016564

Chester ($CHESTER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Chester ($CHESTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $CHESTER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $CHESTER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $CHESTER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $CHESTER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$CHESTER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $CHESTER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $CHESTER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

