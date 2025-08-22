Lisätietoja ZHOA-rahakkeesta

Chengpang Zhoa-logo

Chengpang Zhoa – hinta (ZHOA)

Ei listattu

1ZHOA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00010161
$0.00010161$0.00010161
+3.50%1D
USD
Reaaliaikainen Chengpang Zhoa (ZHOA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:52:30 (UTC+8)

Chengpang Zhoa (ZHOA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011025
$ 0.0011025$ 0.0011025

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

+3.52%

+1.13%

+1.13%

Chengpang Zhoa (ZHOA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZHOA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZHOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0011025, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZHOA on muuttunut -0.83% viimeisen tunnin aikana, +3.52% 24 tunnin aikana ja +1.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chengpang Zhoa (ZHOA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 101.61K
$ 101.61K$ 101.61K

--
----

$ 101.61K
$ 101.61K$ 101.61K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Chengpang Zhoa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 101.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZHOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 101.61K.

Chengpang Zhoa (ZHOA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chengpang Zhoa – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chengpang Zhoa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Chengpang Zhoa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Chengpang Zhoa – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.52%
30 päivää$ 0-23.29%
60 päivää$ 0-11.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chengpang Zhoa (ZHOA)

$ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chengpang Zhoa (ZHOA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Chengpang Zhoa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chengpang Zhoa (ZHOA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chengpang Zhoa (ZHOA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chengpang Zhoa-rahakkeelle.

Tarkista Chengpang Zhoa-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZHOA paikallisiin valuuttoihin

Chengpang Zhoa (ZHOA) -rahakkeen tokenomiikka

Chengpang Zhoa (ZHOA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZHOA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chengpang Zhoa (ZHOA)”

Paljonko Chengpang Zhoa (ZHOA) on arvoltaan tänään?
ZHOA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZHOA-USD-parin nykyinen hinta?
ZHOA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chengpang Zhoa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZHOA markkina-arvo on $ 101.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZHOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZHOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ZHOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZHOA saavutti ATH-hinnaksi 0.0011025 USD.
Mikä oli ZHOA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZHOA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZHOA-rahakkeen treidausvolyymi?
ZHOA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZHOA tänä vuonna korkeammalle?
ZHOA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZHOA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:52:30 (UTC+8)

