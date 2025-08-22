CHELON – hinta (CHELON)
-2,19%
-11,11%
-11,11%
CHELON (CHELON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHELON on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHELON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,0185919, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CHELON on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2,19% 24 tunnin aikana ja -11,11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CHELON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 683,95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHELON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948,90M ja sen kokonaistarjonta on 999994156.62924. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 720,78K.
Tämän päivän aikana CHELON – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CHELON – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CHELON – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CHELON – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2,19%
|30 päivää
|$ 0
|-11,90%
|60 päivää
|$ 0
|+24,47%
|90 päivää
|$ 0
|--
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
CHELON (CHELON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHELON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
