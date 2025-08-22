Lisätietoja CHART-rahakkeesta

CHART-rahakkeen hintatiedot

CHART-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHART-rahakkeen tokenomiikka

CHART-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Chartreux Cat-logo

Chartreux Cat – hinta (CHART)

Ei listattu

1CHART - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Chartreux Cat (CHART) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:06:23 (UTC+8)

Chartreux Cat (CHART) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668935
$ 0.00668935$ 0.00668935

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.73%

+0.73%

Chartreux Cat (CHART) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHART on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00668935, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHART on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chartreux Cat (CHART) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.63K
$ 9.63K$ 9.63K

--
----

$ 9.63K
$ 9.63K$ 9.63K

999.38M
999.38M 999.38M

999,378,340.114996
999,378,340.114996 999,378,340.114996

Chartreux Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.38M ja sen kokonaistarjonta on 999378340.114996. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.63K.

Chartreux Cat (CHART) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chartreux Cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chartreux Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Chartreux Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Chartreux Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-6.10%
60 päivää$ 0+24.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chartreux Cat (CHART)

Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chartreux Cat (CHART) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chartreux Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chartreux Cat (CHART) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chartreux Cat (CHART) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chartreux Cat-rahakkeelle.

Tarkista Chartreux Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHART paikallisiin valuuttoihin

Chartreux Cat (CHART) -rahakkeen tokenomiikka

Chartreux Cat (CHART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHART-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chartreux Cat (CHART)”

Paljonko Chartreux Cat (CHART) on arvoltaan tänään?
CHART-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHART-USD-parin nykyinen hinta?
CHART -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chartreux Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHART markkina-arvo on $ 9.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.38M USD.
Mikä oli CHART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHART saavutti ATH-hinnaksi 0.00668935 USD.
Mikä oli CHART-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHART-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHART-rahakkeen treidausvolyymi?
CHART-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHART tänä vuonna korkeammalle?
CHART saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHART-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:06:23 (UTC+8)

Chartreux Cat (CHART) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.