Chappyz – hinta (CHAPZ)

1CHAPZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00018855
-0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Chappyz (CHAPZ) -hintakaavio
Chappyz (CHAPZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.00981464
$ 0
--

-0.25%

+5.55%

+5.55%

Chappyz (CHAPZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHAPZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHAPZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00981464, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHAPZ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.25% 24 tunnin aikana ja +5.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chappyz (CHAPZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.43M
--
$ 1.89M
7.59B
10,000,000,000.0
Chappyz-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHAPZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.59B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.89M.

Chappyz (CHAPZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chappyz – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chappyz – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Chappyz – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Chappyz – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.25%
30 päivää$ 0+4.63%
60 päivää$ 0+26.26%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chappyz (CHAPZ)

Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system.

Chappyz-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chappyz (CHAPZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chappyz (CHAPZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chappyz-rahakkeelle.

Tarkista Chappyz-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHAPZ paikallisiin valuuttoihin

Chappyz (CHAPZ) -rahakkeen tokenomiikka

Chappyz (CHAPZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHAPZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chappyz (CHAPZ)”

Paljonko Chappyz (CHAPZ) on arvoltaan tänään?
CHAPZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHAPZ-USD-parin nykyinen hinta?
CHAPZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chappyz-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHAPZ markkina-arvo on $ 1.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHAPZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHAPZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.59B USD.
Mikä oli CHAPZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHAPZ saavutti ATH-hinnaksi 0.00981464 USD.
Mikä oli CHAPZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHAPZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHAPZ-rahakkeen treidausvolyymi?
CHAPZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHAPZ tänä vuonna korkeammalle?
CHAPZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHAPZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.