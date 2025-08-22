Lisätietoja PORTX-rahakkeesta

PORTX-rahakkeen hintatiedot

PORTX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PORTX-rahakkeen tokenomiikka

PORTX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ChainPort-logo

ChainPort – hinta (PORTX)

Ei listattu

1PORTX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00077969
$0.00077969$0.00077969
-2.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ChainPort (PORTX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:26:00 (UTC+8)

ChainPort (PORTX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.127139
$ 0.127139$ 0.127139

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.31%

+3.82%

+3.82%

ChainPort (PORTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PORTX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PORTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.127139, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PORTX on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.31% 24 tunnin aikana ja +3.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ChainPort (PORTX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 133.43K
$ 133.43K$ 133.43K

--
----

$ 530.05K
$ 530.05K$ 530.05K

171.13M
171.13M 171.13M

679,814,605.4471
679,814,605.4471 679,814,605.4471

ChainPort-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 133.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PORTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.13M ja sen kokonaistarjonta on 679814605.4471. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 530.05K.

ChainPort (PORTX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ChainPort – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ChainPort – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ChainPort – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ChainPort – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.31%
30 päivää$ 0-2.57%
60 päivää$ 0+33.58%
90 päivää$ 0--

Mikä on ChainPort (PORTX)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ChainPort (PORTX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ChainPort-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ChainPort (PORTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ChainPort (PORTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ChainPort-rahakkeelle.

Tarkista ChainPort-rahakkeen hintaennuste nyt!

PORTX paikallisiin valuuttoihin

ChainPort (PORTX) -rahakkeen tokenomiikka

ChainPort (PORTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PORTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ChainPort (PORTX)”

Paljonko ChainPort (PORTX) on arvoltaan tänään?
PORTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PORTX-USD-parin nykyinen hinta?
PORTX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ChainPort-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PORTX markkina-arvo on $ 133.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PORTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PORTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.13M USD.
Mikä oli PORTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PORTX saavutti ATH-hinnaksi 0.127139 USD.
Mikä oli PORTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PORTX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PORTX-rahakkeen treidausvolyymi?
PORTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PORTX tänä vuonna korkeammalle?
PORTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PORTX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:26:00 (UTC+8)

ChainPort (PORTX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.