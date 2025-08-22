Lisätietoja CLEG-rahakkeesta

CLEG-rahakkeen hintatiedot

CLEG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CLEG-rahakkeen tokenomiikka

CLEG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Chain of Legends-logo

Chain of Legends – hinta (CLEG)

Ei listattu

1CLEG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00042002
$0.00042002$0.00042002
+0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Chain of Legends (CLEG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:42:09 (UTC+8)

Chain of Legends (CLEG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.199246
$ 0.199246$ 0.199246

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.22%

-0.19%

-0.19%

Chain of Legends (CLEG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CLEG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.199246, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLEG on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -0.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chain of Legends (CLEG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.70K
$ 28.70K$ 28.70K

--
----

$ 261.90K
$ 261.90K$ 261.90K

68.33M
68.33M 68.33M

623,565,301.0
623,565,301.0 623,565,301.0

Chain of Legends-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CLEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.33M ja sen kokonaistarjonta on 623565301.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 261.90K.

Chain of Legends (CLEG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chain of Legends – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chain of Legends – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Chain of Legends – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Chain of Legends – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.22%
30 päivää$ 0-9.68%
60 päivää$ 0+14.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chain of Legends (CLEG)

Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chain of Legends (CLEG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chain of Legends-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chain of Legends (CLEG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chain of Legends (CLEG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chain of Legends-rahakkeelle.

Tarkista Chain of Legends-rahakkeen hintaennuste nyt!

CLEG paikallisiin valuuttoihin

Chain of Legends (CLEG) -rahakkeen tokenomiikka

Chain of Legends (CLEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLEG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chain of Legends (CLEG)”

Paljonko Chain of Legends (CLEG) on arvoltaan tänään?
CLEG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLEG-USD-parin nykyinen hinta?
CLEG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chain of Legends-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLEG markkina-arvo on $ 28.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.33M USD.
Mikä oli CLEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLEG saavutti ATH-hinnaksi 0.199246 USD.
Mikä oli CLEG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLEG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CLEG-rahakkeen treidausvolyymi?
CLEG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CLEG tänä vuonna korkeammalle?
CLEG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLEG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:42:09 (UTC+8)

Chain of Legends (CLEG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.