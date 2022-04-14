Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Chain Games (CHAIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tiedot

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

Virallinen verkkosivusto:
https://chaingames.io/

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Chain Games (CHAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.47M
$ 9.47M$ 9.47M
Kokonaistarjonta:
$ 493.50M
$ 493.50M$ 493.50M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 379.87M
$ 379.87M$ 379.87M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.30M
$ 12.30M$ 12.30M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0055509
$ 0.0055509$ 0.0055509
Nykyinen hinta:
$ 0.02491704
$ 0.02491704$ 0.02491704

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHAIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CHAIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHAIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHAIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.