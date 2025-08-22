Lisätietoja CHAIN-rahakkeesta

1CHAIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02199574
$0.02199574$0.02199574
+1.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Chain Games (CHAIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:44:45 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02175008
$ 0.02175008$ 0.02175008
24 h:n matalin
$ 0.02217355
$ 0.02217355$ 0.02217355
24 h:n korkein

$ 0.02175008
$ 0.02175008$ 0.02175008

$ 0.02217355
$ 0.02217355$ 0.02217355

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.0055509
$ 0.0055509$ 0.0055509

+0.00%

+1.09%

-9.57%

-9.57%

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02199397. Viimeisen 24 tunnin aikana CHAIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.02175008 ja korkeimmillaan $ 0.02217355 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.03, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0055509.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHAIN on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +1.09% 24 tunnin aikana ja -9.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.36M
$ 8.36M$ 8.36M

--
----

$ 10.85M
$ 10.85M$ 10.85M

379.87M
379.87M 379.87M

493,499,998.3071
493,499,998.3071 493,499,998.3071

Chain Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 379.87M ja sen kokonaistarjonta on 493499998.3071. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.85M.

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chain Games – USD -hinta muuttui $ +0.00023693.
Viimeisten 30 päivän aikana Chain Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0045194133.
Viimeisten 60 päivän aikana Chain Games – USD -hinnan muutos oli $ +0.0053032080.
Viimeisten 90 päivän aikana Chain Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.00914662472948093.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00023693+1.09%
30 päivää$ -0.0045194133-20.54%
60 päivää$ +0.0053032080+24.11%
90 päivää$ -0.00914662472948093-29.37%

Mikä on Chain Games (CHAIN)

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chain Games (CHAIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chain Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chain Games (CHAIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chain Games (CHAIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chain Games-rahakkeelle.

Tarkista Chain Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHAIN paikallisiin valuuttoihin

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHAIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chain Games (CHAIN)”

Paljonko Chain Games (CHAIN) on arvoltaan tänään?
CHAIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02199397 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHAIN-USD-parin nykyinen hinta?
CHAIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02199397. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chain Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHAIN markkina-arvo on $ 8.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 379.87M USD.
Mikä oli CHAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHAIN saavutti ATH-hinnaksi 1.03 USD.
Mikä oli CHAIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHAIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0055509 USD.
Mikä on CHAIN-rahakkeen treidausvolyymi?
CHAIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHAIN tänä vuonna korkeammalle?
CHAIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHAIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:44:45 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.