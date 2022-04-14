Chadette (CHADETTE) -rahakkeen tokenomiikka

Chadette (CHADETTE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Chadette (CHADETTE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Chadette (CHADETTE) -rahakkeen tiedot

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.chadette.xyz/

Chadette (CHADETTE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Chadette (CHADETTE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.70M
Kokonaistarjonta:
$ 991.79M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 991.79M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.70M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00711748
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00036275
Nykyinen hinta:
$ 0.00272102
Chadette (CHADETTE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Chadette (CHADETTE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHADETTE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHADETTE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHADETTE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHADETTE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CHADETTE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHADETTE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHADETTE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.