CHAD CAT-logo

CHAD CAT – hinta (CHADCAT)

Ei listattu

1CHADCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen CHAD CAT (CHADCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:25:43 (UTC+8)

CHAD CAT (CHADCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00004773
$ 0.00004773$ 0.00004773
24 h:n matalin
$ 0.00004939
$ 0.00004939$ 0.00004939
24 h:n korkein

$ 0.00004773
$ 0.00004773$ 0.00004773

$ 0.00004939
$ 0.00004939$ 0.00004939

$ 0.00829921
$ 0.00829921$ 0.00829921

$ 0.00000176
$ 0.00000176$ 0.00000176

-0.88%

-2.15%

-7.27%

-7.27%

CHAD CAT (CHADCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00004801. Viimeisen 24 tunnin aikana CHADCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00004773 ja korkeimmillaan $ 0.00004939 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHADCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00829921, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000176.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHADCAT on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -2.15% 24 tunnin aikana ja -7.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CHAD CAT (CHADCAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.49K
$ 38.49K$ 38.49K

--
----

$ 48.11K
$ 48.11K$ 48.11K

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CHAD CAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHADCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 800.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.11K.

CHAD CAT (CHADCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CHAD CAT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CHAD CAT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000056042.
Viimeisten 60 päivän aikana CHAD CAT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000134558.
Viimeisten 90 päivän aikana CHAD CAT – USD -hinnan muutos oli $ -0.000006060214250646476.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.15%
30 päivää$ -0.0000056042-11.67%
60 päivää$ +0.0000134558+28.03%
90 päivää$ -0.000006060214250646476-11.20%

Mikä on CHAD CAT (CHADCAT)

Chad Cat is a Solana-based project combining meme culture with cryptocurrency. Its purpose is to create a fun and profitable ecosystem

CHAD CAT (CHADCAT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

CHAD CAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CHAD CAT (CHADCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CHAD CAT (CHADCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CHAD CAT-rahakkeelle.

Tarkista CHAD CAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHADCAT paikallisiin valuuttoihin

CHAD CAT (CHADCAT) -rahakkeen tokenomiikka

CHAD CAT (CHADCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHADCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CHAD CAT (CHADCAT)”

Paljonko CHAD CAT (CHADCAT) on arvoltaan tänään?
CHADCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00004801 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHADCAT-USD-parin nykyinen hinta?
CHADCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00004801. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CHAD CAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHADCAT markkina-arvo on $ 38.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHADCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHADCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 800.00M USD.
Mikä oli CHADCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHADCAT saavutti ATH-hinnaksi 0.00829921 USD.
Mikä oli CHADCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHADCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000176 USD.
Mikä on CHADCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
CHADCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHADCAT tänä vuonna korkeammalle?
CHADCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHADCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.