CGAI (CGAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CGAI (CGAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

CGAI (CGAI) -rahakkeen tiedot

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data.

CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value.

Key utilities include:

  • AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).
  • Secure tokenization and decentralized storage of files.
  • Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana.

CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

Virallinen verkkosivusto:
https://ghostdrive.com/

CGAI (CGAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CGAI (CGAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 99.16K
$ 99.16K
Kokonaistarjonta:
$ 566.22M
$ 566.22M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 566.22M
$ 566.22M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 99.16K
$ 99.16K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00526633
$ 0.00526633
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00011043
$ 0.00011043
Nykyinen hinta:
$ 0.00017513
$ 0.00017513

CGAI (CGAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CGAI (CGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CGAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CGAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CGAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CGAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CGAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CGAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CGAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.