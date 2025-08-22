CGAI – hinta (CGAI)
-0.71%
-8.93%
-8.93%
CGAI (CGAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CGAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00526633, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CGAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -8.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CGAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 566.22M ja sen kokonaistarjonta on 566216223.848831. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.98K.
Tämän päivän aikana CGAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CGAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CGAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CGAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.71%
|30 päivää
|$ 0
|-14.75%
|60 päivää
|$ 0
|+33.77%
|90 päivää
|$ 0
|--
CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.
