Lisätietoja CERTAI-rahakkeesta

CERTAI-rahakkeen hintatiedot

CERTAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CERTAI-rahakkeen tokenomiikka

CERTAI-rahakkeen hintaennuste

CertaiK by Virtuals-logo

CertaiK by Virtuals – hinta (CERTAI)

Ei listattu

1CERTAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00064101
$0.00064101$0.00064101
-11.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen CertaiK by Virtuals (CERTAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:58:22 (UTC+8)

CertaiK by Virtuals (CERTAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01099858
$ 0.01099858$ 0.01099858

$ 0
$ 0$ 0

+1.25%

-11.63%

+6.78%

+6.78%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CERTAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CERTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01099858, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CERTAI on muuttunut +1.25% viimeisen tunnin aikana, -11.63% 24 tunnin aikana ja +6.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 638.53K
$ 638.53K$ 638.53K

--
----

$ 638.53K
$ 638.53K$ 638.53K

997.20M
997.20M 997.20M

997,195,783.4280375
997,195,783.4280375 997,195,783.4280375

CertaiK by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 638.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CERTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.20M ja sen kokonaistarjonta on 997195783.4280375. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 638.53K.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CertaiK by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CertaiK by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CertaiK by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CertaiK by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.63%
30 päivää$ 0-6.46%
60 päivää$ 0-40.35%
90 päivää$ 0--

Mikä on CertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CertaiK by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CertaiK by Virtuals (CERTAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CertaiK by Virtuals (CERTAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CertaiK by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista CertaiK by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

CERTAI paikallisiin valuuttoihin

CertaiK by Virtuals (CERTAI) -rahakkeen tokenomiikka

CertaiK by Virtuals (CERTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CERTAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CertaiK by Virtuals (CERTAI)”

Paljonko CertaiK by Virtuals (CERTAI) on arvoltaan tänään?
CERTAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CERTAI-USD-parin nykyinen hinta?
CERTAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CertaiK by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CERTAI markkina-arvo on $ 638.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CERTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CERTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.20M USD.
Mikä oli CERTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CERTAI saavutti ATH-hinnaksi 0.01099858 USD.
Mikä oli CERTAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CERTAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CERTAI-rahakkeen treidausvolyymi?
CERTAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CERTAI tänä vuonna korkeammalle?
CERTAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CERTAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:58:22 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

