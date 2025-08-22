Cerebrum DAO – hinta (NEURON)
+0.55%
+19.28%
+57.47%
+57.47%
Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NEURON on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEURON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00152718, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NEURON on muuttunut +0.55% viimeisen tunnin aikana, +19.28% 24 tunnin aikana ja +57.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cerebrum DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEURON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.03B ja sen kokonaistarjonta on 86000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.73M.
Tämän päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+19.28%
|30 päivää
|$ 0
|+128.95%
|60 päivää
|$ 0
|+238.51%
|90 päivää
|$ 0
|--
Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: - Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO - Voting on the terms under which each project can receive funds - Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.) - Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase
