Lisätietoja NEURON-rahakkeesta

NEURON-rahakkeen hintatiedot

NEURON-rahakkeen valkoinen paperi

NEURON-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NEURON-rahakkeen tokenomiikka

NEURON-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Cerebrum DAO-logo

Cerebrum DAO – hinta (NEURON)

Ei listattu

1NEURON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00029848
$0.00029848$0.00029848
+19.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cerebrum DAO (NEURON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:44:29 (UTC+8)

Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152718
$ 0.00152718$ 0.00152718

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

+19.28%

+57.47%

+57.47%

Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NEURON on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEURON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00152718, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEURON on muuttunut +0.55% viimeisen tunnin aikana, +19.28% 24 tunnin aikana ja +57.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

--
----

$ 25.73M
$ 25.73M$ 25.73M

26.03B
26.03B 26.03B

86,000,000,000.0
86,000,000,000.0 86,000,000,000.0

Cerebrum DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEURON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.03B ja sen kokonaistarjonta on 86000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.73M.

Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cerebrum DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+19.28%
30 päivää$ 0+128.95%
60 päivää$ 0+238.51%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cerebrum DAO (NEURON)

Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: - Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO - Voting on the terms under which each project can receive funds - Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.) - Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cerebrum DAO (NEURON) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Cerebrum DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cerebrum DAO (NEURON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cerebrum DAO (NEURON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cerebrum DAO-rahakkeelle.

Tarkista Cerebrum DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEURON paikallisiin valuuttoihin

Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen tokenomiikka

Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEURON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cerebrum DAO (NEURON)”

Paljonko Cerebrum DAO (NEURON) on arvoltaan tänään?
NEURON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEURON-USD-parin nykyinen hinta?
NEURON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cerebrum DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEURON markkina-arvo on $ 7.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEURON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEURON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.03B USD.
Mikä oli NEURON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEURON saavutti ATH-hinnaksi 0.00152718 USD.
Mikä oli NEURON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEURON-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NEURON-rahakkeen treidausvolyymi?
NEURON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEURON tänä vuonna korkeammalle?
NEURON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEURON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:44:29 (UTC+8)

Cerebrum DAO (NEURON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.