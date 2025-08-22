Lisätietoja CDR-rahakkeesta

CDR-rahakkeen hintatiedot

CDR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CDR-rahakkeen tokenomiikka

CDR-rahakkeen hintaennuste

Central Doge Republic Meme-logo

Central Doge Republic Meme – hinta (CDR)

Ei listattu

1CDR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Central Doge Republic Meme (CDR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:05:23 (UTC+8)

Central Doge Republic Meme (CDR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Central Doge Republic Meme (CDR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CDR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CDR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Central Doge Republic Meme (CDR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

--
----

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

998.37M
998.37M 998.37M

998,370,200.462238
998,370,200.462238 998,370,200.462238

Central Doge Republic Meme-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.37M ja sen kokonaistarjonta on 998370200.462238. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.58K.

Central Doge Republic Meme (CDR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Central Doge Republic Meme – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Central Doge Republic Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Central Doge Republic Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Central Doge Republic Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-0.58%
60 päivää$ 0+18.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on Central Doge Republic Meme (CDR)

CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Central Doge Republic Meme (CDR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Central Doge Republic Meme-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Central Doge Republic Meme (CDR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Central Doge Republic Meme (CDR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Central Doge Republic Meme-rahakkeelle.

Tarkista Central Doge Republic Meme-rahakkeen hintaennuste nyt!

CDR paikallisiin valuuttoihin

Central Doge Republic Meme (CDR) -rahakkeen tokenomiikka

Central Doge Republic Meme (CDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CDR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Central Doge Republic Meme (CDR)”

Paljonko Central Doge Republic Meme (CDR) on arvoltaan tänään?
CDR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CDR-USD-parin nykyinen hinta?
CDR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Central Doge Republic Meme-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CDR markkina-arvo on $ 3.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.37M USD.
Mikä oli CDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CDR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CDR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CDR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CDR-rahakkeen treidausvolyymi?
CDR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CDR tänä vuonna korkeammalle?
CDR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CDR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Central Doge Republic Meme (CDR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

