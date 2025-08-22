Lisätietoja CNGN-rahakkeesta

CNGN-rahakkeen hintatiedot

CNGN-rahakkeen valkoinen paperi

CNGN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CNGN-rahakkeen tokenomiikka

CNGN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Celo Nigerian Naira-logo

Celo Nigerian Naira – hinta (CNGN)

Ei listattu

1CNGN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00065116
$0.00065116$0.00065116
+0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Celo Nigerian Naira (CNGN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:05:16 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+0.50%

+0.45%

+0.45%

Celo Nigerian Naira (CNGN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CNGN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CNGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CNGN on muuttunut +0.58% viimeisen tunnin aikana, +0.50% 24 tunnin aikana ja +0.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Celo Nigerian Naira (CNGN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.03K
$ 14.03K$ 14.03K

--
----

$ 14.03K
$ 14.03K$ 14.03K

21.54M
21.54M 21.54M

21,543,372.44463271
21,543,372.44463271 21,543,372.44463271

Celo Nigerian Naira-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CNGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.54M ja sen kokonaistarjonta on 21543372.44463271. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.03K.

Celo Nigerian Naira (CNGN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Celo Nigerian Naira – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Celo Nigerian Naira – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Celo Nigerian Naira – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Celo Nigerian Naira – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.50%
30 päivää$ 0+0.20%
60 päivää$ 0+0.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Celo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Celo Nigerian Naira (CNGN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Celo Nigerian Naira-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Celo Nigerian Naira (CNGN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Celo Nigerian Naira (CNGN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Celo Nigerian Naira-rahakkeelle.

Tarkista Celo Nigerian Naira-rahakkeen hintaennuste nyt!

CNGN paikallisiin valuuttoihin

Celo Nigerian Naira (CNGN) -rahakkeen tokenomiikka

Celo Nigerian Naira (CNGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CNGN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Celo Nigerian Naira (CNGN)”

Paljonko Celo Nigerian Naira (CNGN) on arvoltaan tänään?
CNGN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CNGN-USD-parin nykyinen hinta?
CNGN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Celo Nigerian Naira-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CNGN markkina-arvo on $ 14.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CNGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CNGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.54M USD.
Mikä oli CNGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CNGN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CNGN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CNGN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CNGN-rahakkeen treidausvolyymi?
CNGN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CNGN tänä vuonna korkeammalle?
CNGN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CNGN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:05:16 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.