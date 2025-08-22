Lisätietoja CJPY-rahakkeesta

CJPY-rahakkeen hintatiedot

CJPY-rahakkeen valkoinen paperi

CJPY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CJPY-rahakkeen tokenomiikka

CJPY-rahakkeen hintaennuste

Celo Japanese Yen-logo

Celo Japanese Yen – hinta (CJPY)

Ei listattu

1CJPY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00674687
$0.00674687$0.00674687
-0.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Celo Japanese Yen (CJPY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:41:40 (UTC+8)

Celo Japanese Yen (CJPY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00670236
$ 0.00670236$ 0.00670236
24 h:n matalin
$ 0.00679127
$ 0.00679127$ 0.00679127
24 h:n korkein

$ 0.00670236
$ 0.00670236$ 0.00670236

$ 0.00679127
$ 0.00679127$ 0.00679127

$ 0.00700741
$ 0.00700741$ 0.00700741

$ 0.00660741
$ 0.00660741$ 0.00660741

+0.27%

-0.58%

-0.61%

-0.61%

Celo Japanese Yen (CJPY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00674687. Viimeisen 24 tunnin aikana CJPY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00670236 ja korkeimmillaan $ 0.00679127 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CJPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00700741, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00660741.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CJPY on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -0.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Celo Japanese Yen (CJPY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.46K
$ 30.46K$ 30.46K

--
----

$ 30.46K
$ 30.46K$ 30.46K

4.51M
4.51M 4.51M

4,509,871.251695095
4,509,871.251695095 4,509,871.251695095

Celo Japanese Yen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CJPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.51M ja sen kokonaistarjonta on 4509871.251695095. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.46K.

Celo Japanese Yen (CJPY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Celo Japanese Yen – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Celo Japanese Yen – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000849349.
Viimeisten 60 päivän aikana Celo Japanese Yen – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000173050.
Viimeisten 90 päivän aikana Celo Japanese Yen – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.58%
30 päivää$ -0.0000849349-1.25%
60 päivää$ -0.0000173050-0.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on Celo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Celo Japanese Yen (CJPY) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Celo Japanese Yen-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Celo Japanese Yen (CJPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Celo Japanese Yen (CJPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Celo Japanese Yen-rahakkeelle.

Tarkista Celo Japanese Yen-rahakkeen hintaennuste nyt!

CJPY paikallisiin valuuttoihin

Celo Japanese Yen (CJPY) -rahakkeen tokenomiikka

Celo Japanese Yen (CJPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CJPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Celo Japanese Yen (CJPY)”

Paljonko Celo Japanese Yen (CJPY) on arvoltaan tänään?
CJPY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00674687 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CJPY-USD-parin nykyinen hinta?
CJPY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00674687. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Celo Japanese Yen-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CJPY markkina-arvo on $ 30.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CJPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CJPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.51M USD.
Mikä oli CJPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CJPY saavutti ATH-hinnaksi 0.00700741 USD.
Mikä oli CJPY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CJPY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00660741 USD.
Mikä on CJPY-rahakkeen treidausvolyymi?
CJPY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CJPY tänä vuonna korkeammalle?
CJPY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CJPY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:41:40 (UTC+8)

