Celo Dollar-logo

Celo Dollar – hinta (CUSD)

Ei listattu

1CUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.998074
$0.998074$0.998074
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Celo Dollar (CUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:30:23 (UTC+8)

Celo Dollar (CUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.995697
$ 0.995697$ 0.995697
24 h:n matalin
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 h:n korkein

$ 0.995697
$ 0.995697$ 0.995697

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.886584
$ 0.886584$ 0.886584

-0.04%

-0.17%

-0.13%

-0.13%

Celo Dollar (CUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998074. Viimeisen 24 tunnin aikana CUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.995697 ja korkeimmillaan $ 1.004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.886584.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CUSD on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.17% 24 tunnin aikana ja -0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Celo Dollar (CUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.52M
$ 35.52M$ 35.52M

--
----

$ 35.52M
$ 35.52M$ 35.52M

35.55M
35.55M 35.55M

35,553,967.1844835
35,553,967.1844835 35,553,967.1844835

Celo Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.55M ja sen kokonaistarjonta on 35553967.1844835. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.52M.

Celo Dollar (CUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Celo Dollar – USD -hinta muuttui $ -0.001735590046446.
Viimeisten 30 päivän aikana Celo Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020428578.
Viimeisten 60 päivän aikana Celo Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015226616.
Viimeisten 90 päivän aikana Celo Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013418783406075.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001735590046446-0.17%
30 päivää$ -0.0020428578-0.20%
60 päivää$ -0.0015226616-0.15%
90 päivää$ -0.0013418783406075-0.13%

Mikä on Celo Dollar (CUSD)

Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.

Celo Dollar (CUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Celo Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Celo Dollar (CUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Celo Dollar (CUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Celo Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Celo Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

CUSD paikallisiin valuuttoihin

Celo Dollar (CUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Celo Dollar (CUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Celo Dollar (CUSD)”

Paljonko Celo Dollar (CUSD) on arvoltaan tänään?
CUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.998074 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CUSD-USD-parin nykyinen hinta?
CUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.998074. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Celo Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CUSD markkina-arvo on $ 35.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.55M USD.
Mikä oli CUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.14 USD.
Mikä oli CUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.886584 USD.
Mikä on CUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
CUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CUSD tänä vuonna korkeammalle?
CUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.