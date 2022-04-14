CELLULA (CELA) -rahakkeen tokenomiikka
CELLULA (CELA) -rahakkeen tiedot
What Is Cellula?
Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory.
What Is the CELA Token?
$CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions:
- Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.
- Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.
- Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users.
CELLULA (CELA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CELLULA (CELA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CELLULA (CELA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CELLULA (CELA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CELA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CELA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CELA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CELA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.