Cellex-logo

Cellex – hinta (CELLEX)

Ei listattu

1CELLEX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00201425
$0.00201425$0.00201425
-17.70%1D
USD
Reaaliaikainen Cellex (CELLEX) -hintakaavio
Cellex (CELLEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0020035
$ 0.0020035$ 0.0020035
24 h:n matalin
$ 0.00251784
$ 0.00251784$ 0.00251784
24 h:n korkein

$ 0.0020035
$ 0.0020035$ 0.0020035

$ 0.00251784
$ 0.00251784$ 0.00251784

$ 0.01026336
$ 0.01026336$ 0.01026336

$ 0.00109474
$ 0.00109474$ 0.00109474

+0.36%

-17.77%

-17.50%

-17.50%

Cellex (CELLEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00201425. Viimeisen 24 tunnin aikana CELLEX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0020035 ja korkeimmillaan $ 0.00251784 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CELLEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01026336, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00109474.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CELLEX on muuttunut +0.36% viimeisen tunnin aikana, -17.77% 24 tunnin aikana ja -17.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cellex (CELLEX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 201.28K
$ 201.28K$ 201.28K

--
----

$ 201.28K
$ 201.28K$ 201.28K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Cellex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 201.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CELLEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 201.28K.

Cellex (CELLEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cellex – USD -hinta muuttui $ -0.000435527968111205.
Viimeisten 30 päivän aikana Cellex – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011553508.
Viimeisten 60 päivän aikana Cellex – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002643908.
Viimeisten 90 päivän aikana Cellex – USD -hinnan muutos oli $ -0.000479075043775708.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000435527968111205-17.77%
30 päivää$ -0.0011553508-57.35%
60 päivää$ +0.0002643908+13.13%
90 päivää$ -0.000479075043775708-19.21%

Mikä on Cellex (CELLEX)

Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cellex-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cellex (CELLEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cellex (CELLEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cellex-rahakkeelle.

Tarkista Cellex-rahakkeen hintaennuste nyt!

CELLEX paikallisiin valuuttoihin

Cellex (CELLEX) -rahakkeen tokenomiikka

Cellex (CELLEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CELLEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cellex (CELLEX)”

Paljonko Cellex (CELLEX) on arvoltaan tänään?
CELLEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00201425 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CELLEX-USD-parin nykyinen hinta?
CELLEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00201425. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cellex-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CELLEX markkina-arvo on $ 201.28K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CELLEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CELLEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli CELLEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CELLEX saavutti ATH-hinnaksi 0.01026336 USD.
Mikä oli CELLEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CELLEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00109474 USD.
Mikä on CELLEX-rahakkeen treidausvolyymi?
CELLEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CELLEX tänä vuonna korkeammalle?
CELLEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CELLEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
