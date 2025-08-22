Lisätietoja CAVIAR-rahakkeesta

CAVIAR-rahakkeen hintatiedot

CAVIAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CAVIAR-rahakkeen tokenomiikka

CAVIAR-rahakkeen hintaennuste

Caviar-logo

Caviar – hinta (CAVIAR)

Ei listattu

1CAVIAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Caviar (CAVIAR) -hintakaavio
Caviar (CAVIAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Caviar (CAVIAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CAVIAR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAVIAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAVIAR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Caviar (CAVIAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

--
----

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

961.00M
961.00M 961.00M

960,996,672.0
960,996,672.0 960,996,672.0

Caviar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CAVIAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.00M ja sen kokonaistarjonta on 960996672.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.93K.

Caviar (CAVIAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Caviar – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Caviar – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Caviar – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Caviar – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+15.16%
60 päivää$ 0+39.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Caviar (CAVIAR)

Hello! I’m Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family.

Caviar (CAVIAR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Caviar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Caviar (CAVIAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Caviar (CAVIAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Caviar-rahakkeelle.

Tarkista Caviar-rahakkeen hintaennuste nyt!

CAVIAR paikallisiin valuuttoihin

Caviar (CAVIAR) -rahakkeen tokenomiikka

Caviar (CAVIAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAVIAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Caviar (CAVIAR)”

Paljonko Caviar (CAVIAR) on arvoltaan tänään?
CAVIAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAVIAR-USD-parin nykyinen hinta?
CAVIAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Caviar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAVIAR markkina-arvo on $ 14.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAVIAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAVIAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.00M USD.
Mikä oli CAVIAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAVIAR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CAVIAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAVIAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CAVIAR-rahakkeen treidausvolyymi?
CAVIAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CAVIAR tänä vuonna korkeammalle?
CAVIAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAVIAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
