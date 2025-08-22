Lisätietoja CATINO-rahakkeesta

Catino – hinta (CATINO)

Reaaliaikainen Catino (CATINO) -hintakaavio
Catino (CATINO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Catino (CATINO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001646. Viimeisen 24 tunnin aikana CATINO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001643 ja korkeimmillaan $ 0.00001697 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CATINO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00344867, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001173.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CATINO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.00% 24 tunnin aikana ja +2.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Catino (CATINO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.46K
$ 16.46K$ 16.46K

--
----

$ 16.46K
$ 16.46K$ 16.46K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Catino-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CATINO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.46K.

Catino (CATINO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Catino – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Catino – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000002345.
Viimeisten 60 päivän aikana Catino – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000043952.
Viimeisten 90 päivän aikana Catino – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.00%
30 päivää$ +0.0000002345+1.42%
60 päivää$ +0.0000043952+26.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on Catino (CATINO)

Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance. $CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin. The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Catino-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Catino (CATINO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Catino (CATINO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Catino-rahakkeelle.

Tarkista Catino-rahakkeen hintaennuste nyt!

Catino (CATINO) -rahakkeen tokenomiikka

Catino (CATINO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CATINO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Catino (CATINO)”

Paljonko Catino (CATINO) on arvoltaan tänään?
CATINO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001646 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CATINO-USD-parin nykyinen hinta?
CATINO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001646. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Catino-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CATINO markkina-arvo on $ 16.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CATINO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CATINO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli CATINO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CATINO saavutti ATH-hinnaksi 0.00344867 USD.
Mikä oli CATINO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CATINO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001173 USD.
Mikä on CATINO-rahakkeen treidausvolyymi?
CATINO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CATINO tänä vuonna korkeammalle?
CATINO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CATINO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Catino (CATINO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

