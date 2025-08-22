Lisätietoja CGO-rahakkeesta

CGO-rahakkeen hintatiedot

CGO-rahakkeen valkoinen paperi

CGO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CGO-rahakkeen tokenomiikka

CGO-rahakkeen hintaennuste

Cathena Gold-logo

Cathena Gold – hinta (CGO)

Ei listattu

1CGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-5.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Cathena Gold (CGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:24:10 (UTC+8)

Cathena Gold (CGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.91%

-5.56%

-6.28%

-6.28%

Cathena Gold (CGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CGO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CGO on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -5.56% 24 tunnin aikana ja -6.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cathena Gold (CGO) -rahakkeen markkinatiedot

Cathena Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.21B ja sen kokonaistarjonta on 108410429440.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 335.64K.

Cathena Gold (CGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cathena Gold – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cathena Gold – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cathena Gold – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cathena Gold – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.56%
30 päivää$ 0-26.69%
60 päivää$ 0-12.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cathena Gold (CGO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Cathena Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cathena Gold (CGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cathena Gold (CGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cathena Gold-rahakkeelle.

Tarkista Cathena Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

CGO paikallisiin valuuttoihin

Cathena Gold (CGO) -rahakkeen tokenomiikka

Cathena Gold (CGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cathena Gold (CGO)”

Paljonko Cathena Gold (CGO) on arvoltaan tänään?
CGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CGO-USD-parin nykyinen hinta?
CGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cathena Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CGO markkina-arvo on $ 37.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.21B USD.
Mikä oli CGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CGO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CGO-rahakkeen treidausvolyymi?
CGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CGO tänä vuonna korkeammalle?
CGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Cathena Gold (CGO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

